Tablet- und PC-Klassen als Vorzeigeprojekte

In Österreich gibt es bereits einige Vorzeigeprojekte im Bereich digitaler Lernplattformen sowie einige Laptop- oder Tablet-Klassen wie etwa die Hauptschule Jennersdorf mit der ersten iPad-Klasse. Auch E-Learning ist bereits seit knapp zehn Jahren ein Schwerpunkt an manchen Schulen.

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur startete bereits vor zehn Jahren ein Projekt namens "E-Learning im Schulalltag ( eLSA), das aufgrund des großen Erfolges massiv erweitert wurde. 2013 nehmen bereits 165 Schulen daran teil.

Das Bundesministerium hat zwischen 2008 und 2012 außerdem eine Klasse an einer steirischen Volksschule mit sogenannten OLPC-Laptops ausgestattet. Kindern wurden kostengünstige "100 Dollar-Laptops" der weltweiten Initiative "One Laptop Per Child" zur Verfügung gestellt. Die Software für die Geräte basiert auf Open Source. Im Zuge des Projekts sollten "pädagogisch sinnvolle Konzepte" entwickelt werden.

iPad-Klassen

Im Burgenland wurde die