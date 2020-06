Tablets statt Schulbücher: Verlage skeptisch

In der zweiten Klasse der Hauptschule Jennersdorf im Burgenland gibt es keinen gedruckten Schulatlas mehr. Es gibt dort auch keine Bibel und kein Deutsch- und Englischwörterbuch, denn die benötigten Informationen werden digital mit dem iPad von Apple abgerufen. "Beim digitalen Wörterbuch bekommen die Kinder das Wort `beautiful` von einem Native Speaker vorgelesen und hören dadurch sofort, wie das Wort richtig ausgesprochen wird", erklärt Direktor Hannes Thomas die Vorteile. In Geografie setzt man auf Google Maps und auf zusätzliche Apps, mit denen man beispielsweise Erdbeben interaktiv simulieren kann. "Das kann mir ein Buch nicht bieten", so der Tablet-Verfechter, der in den Touch-Geräten die Zukunft des Lernens sieht, zur futurezone.

Ähnlich überzeugt gibt sich auch die Klassenlehrerin der iPad-Klasse in der Volksschule Breitenlee, Barbara Zuliani. "Gerade Themen, die für Kinder nicht wirklich begreifbar sind, können mit dem Einsatz von digitalen Medien verdeutlicht werden", meint Zuliani. Als Beispiel führt die Lehrerin einen Vulkanausbruch an. Dieser könne durch Videos visualisiert, durch Sachtexte beschrieben und durch Apps erlebbar gemacht werden, in dem man simulierte Erschütterungen misst und die Ergebnisse in einer Präsentation mit den Mitschülern teilt.

Beide Schulen könnten künftig von den Ankündigungen, die Apple bei seinem gestrigen Bildungsevent in New York gemacht hat, profitieren.