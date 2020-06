Tanzende Penisse im Kinder-TV werden zum YouTube-Hit

In dem Film, den der schwedische Rundfunk in seinem Kinderprogramm „Bacillakuten“ ausstrahlte, heißt es unter anderem: „Hier kommt der Penis in vollem Galopp“ und „Die Scheide sitzt da so elegant“. Mehr als 1,8 Millionen Mal wurde das Musikvideo seit der Veröffentlichung vor etwas mehr als einer Woche bei Youtube angesehen. YouTube hatte den Content aber als Inhalt für Erwachsene eingestuft.

Die Projektleiterin des Programms, Kajsa Peters, sagte der Zeitung „Expressen“, der Clip sei auf das Interesse der jungen Zuschauer an dem Thema hin entstanden. „Wir hoffen, dass der Song es leichter für Eltern macht, mit ihren Kindern über Penis und Scheide zu sprechen.“