Tanzender indischer Professor wird zum Internet-Star

Shrivastava ist ein Elektronik-Professor an einer privaten Universität in der indischen Stadt Bhopal. Gegenüber der Hindustan Times erzählt er, dass sein Telefon seit Hochladen des Videos kaum noch aufhörte, zu läuten. Er tanze seit 1982, wäre allerdings nie auf die Idee gekommen, selbst ein Video von sich hochzuladen. Die Aufmerksamkeit stört ihn nicht, er ist sogar dankbar. „Ich habe noch nie so viel Anerkennung bekommen“, so Shrivastava.