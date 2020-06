Tauschbörse für freundliches Lächeln gestartet

In Fußgänger-Zonen hat man es vielleicht schon selbst erlebt oder zumindest beobachtet: Wildfremde Leute bieten eine Umarmung an. Einfach so, ohne Hintergedanken, alleine um Nächstenliebe zu demonstrieren. Dieses Konzept hat nun den Weg ins Digitale gefunden. Auf der neuen Seite „Two of Us“ sollen Fremde sich gegenseitig ein Lächeln schenken. Die Idee stammt von dem Designer Caelin Cacciatore. Sein Ziel war es, ein Projekt zu entwickeln, das den Alltag der Menschen aufhellt.

Das von der Agentur The Barbarian Group betriebene Projekt bittet Leute, auf der Webseite ein Foto von sich wie Webcam zu schießen. Die einzige Voraussetzung: Man muss lächeln. Eine Gesichterkennungssoftware analysiert das Bild und prüft, ob man dies tatsächlich tut. Zudem sollen so unanständige Fotos vermieden werden – ein Problem, das Chatroulette plagte (und zu dessen Erfolg beitrug). Man kann die Aufnahme so oft wie möglich wiederholen, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Ist die eigene Aufnahme veröffentlicht, bekommt man prompt ein Bild eines lächelnden Fremden zu sehen.