Technolution: Starke Frauen in der Technik gesucht

Beim Anteil von Frauen in der Technik und Naturwissenschaft schneidet Österreich im internationalen Vergleich nicht besonders gut ab. Um dies zu ändern, wurde der Kreativbewerb Technolution ins Leben gerufen, der alle zwei Jahre stattfindet, so auch 2015. Dabei geht es darum, die Leistungen von Frauen in der Technik sichtbarer zu machen.

In Kreativer Weise sollen deshalb Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Porträts von Frauen anfertigen, die als Vorbild dienen könnten. Die Porträts können in Wort, Bild oder Film angefertigt werden. Für die besten Einreichungen gibt es am Ende Preise. Studentinnen und Studenten von technischen Hochschulen können als Spezialpreis ein viermonatiges Praktikum im ORF gewinnen.

Die Einreichfrist für Technolution ist der 3. Juli 2015. Alle weiteren Informationen zum Bewerb finden Sie unter der Technolution-Webseite.