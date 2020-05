TEDxAmRing am 12. Juni in Wien

Unter dem TEDx-Programm, einen Ableger der TED-Konferenzen für unabhängige Organisationen, findet am 12. Juni in Wien TEDxAmRing statt. In den Sofiensälen werden 400 Besucher und zehn Vortragende erwartet. Die Veranstaltung ist in zwei Sessions aufgeteilt: Hi, how can I help you? und Rerouting to new destination.

Zu den Vortragenden gehören der Wirtschaftsforscher Ferry Stocker, der Networking-Guru Christopher Barrat und Usman Riaz. Der junge Musiker gilt als Wunderkind des perkussiven Gitarrenspiels, das er sich durch das Ansehen von YouTube-Videos selbst beigebracht hat.

Ana C Day wird über Insekten als Nahrungsmittel der Zukunft sprechen. Politikberater Simon Anholt wird ein Update zu seinem Good Country Index liefern. Eine weitere Vortragende ist die junge Österreicherin Isabella Gaupmann, die in Großbritannien Solarkraftwerke errichtet.

Die Veranstaltung dauert von 16 bis 21 Uhr. Tickets können auf tedxamring.at um 70 Euro gekauft werden.