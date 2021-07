TEDxVienna-Konferenz bringt "Simplexity" nach Wien

Am 20. Oktober findet im Volkstheater die TEDxVienna Konferenz statt. Sie steht 2018 unter dem Motto "Simplexity".

Die Konferenz, deren Motto vergangenes Jahr „On The Edge“ war, setzt 2018 auf „Simplexity“. Bei TEDxVienna 2018 werden die verflochtene und manchmal komplementäre Beziehung zwischen Einfachheit und Komplexität durchleuchtet, so die Vorankündigung, bevor die ersten Speaker vorgestellt werden. Die Konferenz. Findet am 20. Oktober im Volkstheater statt. „Early Bird“-Tickets sind bereits jetzt erhältlich.



