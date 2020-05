Teenager schrieb Malware für Attacke auf US-Einzelhändler

Das IT-Security-Unternehmen IntelCrawler hat die Malware untersucht, die beim Cyber-Angriff auf die US-Einzelhändler Target und Neiman Marcus verwendet wurde. Target hatte am Freitag mitgeteilt, dass Cyberdiebe im Weihnachtsgeschäft Daten von bis zu 70 Millionen Kunden entwendet hatten. Betroffen waren Kredit- und sonstigen Bankkartendaten, Namen, E-Mail- und Lieferadressen sowie Telefonnummern. Bei Neiman Marcus sollen eine Million Kunden betroffen sein.

Bei den Attacken wurde laut IntelCrawler die Malware BlackPOS eingesetzt, die erstmals im März 2013 aufgetaucht ist. Der Autor der Malware hat unter dem Nickname ree4 die Schad-Software mehr als 40 mal an Cyberkriminelle in Osteuropa und andere Länder verkauft, darunter auch an Betreiber von Untergrund Kreditkarten-Shops, wie .rescator, Track2.name und Privateservices.biz.