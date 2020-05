Temelin kann als erstes AKW im Internet besichtigt werden

Unterdessen sind neue Fragezeichen über den Ausbauplänen für Temelin aufgetaucht. Derzeit läuft das Auswahlverfahren für den Bau zweier neuer Reaktoren. Die Wochenzeitschrift "Ekonom" berichtet, dass die Ausschreibung zurückgezogen werden soll, weil es an Unterstützung in der neuen Regierung mangle. Seit Monaten wird in Tschechien diskutiert, ob sich der Ausbau Temelins wegen der sinkenden Strompreise lohnt. Der Energiekonzern CEZ fordert in diesem Zusammenhang staatliche Garantien, allerdings will sie die Regierung nicht geben.