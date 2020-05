Tesla plant Verkaufs-Niederlassung in Graz

Der US-Elektroautobauer Tesla Motors Inc. plant einen Standort in Graz. Das Unternehmen bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der „Steirischen Wirtschaft“, wollte aber weder zu Zeitpunkt noch genauen Plänen Stellung nehmen. Auf der Website des Fahrzeugherstellers ist jedenfalls bereits ein Store mit „Coming Soon“ auf der interaktiven Karte zu finden.

Gerüchte, wonach bereits eine etwa 2.000 Quadratmeter große Halle in Messendorf im Visier des Fahrzeugherstellers ist, wollte Sprecherin Daniela Ullmann nicht bestätigen. In dem Blog-Bericht der „Steirischen Wirtschaft“, der am Freitag veröffentlicht wurde, ist von zusätzlichen 300 Quadratmetern Bürofläche die Rede, die noch geplant sein sollen.