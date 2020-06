Trampender Roboter hitchBot startete Deutschland-Reise

Maschine

Toronto

Foto

München

Bis zum 22. Februar soll der sprechfähigeAutofahrer dazu bringen, ihn zu Stationen in ganz Deutschland mitzunehmen. Erfinder der Ryerson Universität im kanadischenToronto hatten hitchbot im vergangenen Jahr zu einer 6000 Kilometer langen Tour durch Kanada geschickt . Dabei gewann er weltweit Millionen Fans. Zusammen mit seinen Erfindern - darunter die Deutsche Frauke Zeller - flog die mit Armen und Beinen aus Schwimmnudeln, bunten Gummistiefeln und einem aus LED-Lampen gestalteten Gesicht drollig gestalteteam Donnerstag vonnachAm Freitag verbrachte hitchBot die Stunden vor seinem Reisebeginn wie viele München-Touristen: Er war in der Innenstadt unterwegs und landete dort dann im Hofbräuhaus. Auf Twitter veröffentlichte er einmit zwei Bayern am Biertisch und der Nachricht "Ankunft in, wo man mich mit offenen Armen empfangen hat."