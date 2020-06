Trotz Drohungen: 200 US-Kinos zeigen "The Interview"

Unabhängige Kinos in fast der Hälfte der US-Bundesstaaten wollen den Film laut einer Zählung von CNN zeigen, besonders viele im Hollywood-Heimatstaat Kalifornien. Es könnten landesweit bis zu 300 Kinos werden. Art House Convergence, ein Verbund unabhängiger Kinos, hatte Sony in einem offenen Brief seine Unterstützung zugesagt. Die großen Kinoketten wie AMC und Regal schlossen sich dem Start zunächst nicht an. Zudem gab es laut Medienberichten Verhandlungen darüber, den Film zum Download für zu Hause anzubieten.

Auslöser des Wirbels um „The Interview“ war ein Hacker-Angriff auf Sony Pictures. Das Studio sagte den Kinostart nach der Attacke und Terrordrohungen zunächst ab. Die US-Bundespolizei macht Nordkorea für den Angriff verantwortlich. Die Führung in Pjöngjang bestreitet dies. In dem weitgehend isolierten Land waren indes den zweiten Tag in Folge einige Internetseiten nicht zu erreichen. Ein erster Ausfall zog Spekulationen über eine US-Reaktion nach sich.