Trump-Merkel-Foto wird zur Meme-Vorlage

US-Präsident Donald Trump sorgte bei dem G7 in Kanada für einen Eklat, als er die zuvor abgesegnete gemeinsame Erklärung der Mitglieder per Twitter aus der Air Force One wieder widerruf. Die Unstimmigkeiten mit politischen Spitzen anderer Länder wurde auch in einem Foto deutlich, das unter anderem über den offiziellen Instagram-Account der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel verbreitet wurde.

Das Foto wurde auf den verschiedensten sozialen Netzwerken Tausende Male geteilt und kommentiert. Die Stimmung des gesamten G7-Gipfels sei darauf in einem Foto zu finden, heißt es unter anderem.