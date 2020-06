Türken geben jährlich Milliarden für Internet aus

Die Türken gehören europaweit zu den Meisttelefonierern. Auch die Zahl der Breitbandanschlüsse hat sich innerhalb von fünf Jahren mehr als vervierfacht. 2013 blätterten türkische Verbraucher mehr als 32 Milliarden Lira (10,29 Mrd. Euro) für SMS, Telefonie und Internet hin.

Durchschnittlich 330 Minuten plaudert jeder Türke im Monat am Handy oder am Festnetz. Die Türkei hält damit seit drei Jahren in Folge die Spitzenposition der Meisttelefonierer in Europa.