Tumblr setzt ab 2. Mai auf Werbung

wird ab dem 2. Mai aucheinführen. Das gab, Gründer von am Mittwoch auf der Ad Age`s Digital Conference inbekannt. Der Dienst, der derzeit knapp 50 Millionen Blogs, sogenannte "tumblelogs", hostet, hatte sich bisher herkömmlicherverweigert. In einem Interview vor einer Woche mit dem Branchenmagazin Ad Age sagtenoch, dass"der letzte Ausweg" wäre. Erst vergangenen September erhieltin einer Finanzierungsrunde knapp 125 Millionen US-Dollar an frischem Kapital. Bislang war das Hervorheben von Blogposts für deren Follower um einen US-Dollar die einzige Einnahmequelle des jungen Unternehmens.

"Merkwürdige" Ankündigung

Rex Sorgatz, ein Unternehmer, der die Konferenz mitverfolgte, sprach gegenüber dem Blog BetaBeat über die Vorstellung des neuen Geschäftsmodells von Tumblr, das die "merkwürdigste Keynote" seines Lebens gewesen sei. "Er hätte ursprünglich eine halbe Stunde reden sollen, doch er war bereits nach knapp sieben Minuten fertig. Er nannte ein paar Zahlen zum Wachstum, sagte dass er die Kreativität in der Werbebranche sehr schätzen würde und brach dann mit der Nachricht heraus, dass Tumblr auch Werbung anbieten werde. Zum Ende der Präsentation zeigte er seine E-Mail-Adresse auf dem Bildschirm, ließ keine Fragen zu und verschwand."