TV-Team findet Steve Jobs erste Computermaus

Steve Jobs hielt auf der Konferenz einen mittlerweile legendären Vortrag zum Thema „The Future is not what it used to be“. Jobs präsentierte dabei seine Visionen und prognostizierte einige Innovationen, die Apple Jahrzehnte später tatsächlich umsetzen sollte, wie zum Beispiel den App Store oder das iPad. Im Anschluss an den Vortrag wurden die Teilnehmer der Konferenz gebeten, einen persönlichen Gegenstand in eine Zeitkapsel zu legen. Steve Jobs entschied sich, die Computermaus eines Apple Lisa Computers beizusteuern, die er für diesen Vortrag genutzt hat.