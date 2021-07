Twitch streamt alle Episoden von Bob Ross Malereisendung

Die legendäre Sendung "The Joy of Painting" der verstorbenen TV-Ikone Bob Ross lockt bis zu 64.000 gleichzeitige Zuschauer auf das Streaming-Portal Twitch.

Das üblicherweise auf Gaming- und E-Sport-Streams spezialisierte Portal Twitch zeigt derzeit alle 403 Folgen von "The Joy of Painting" in einem Marathon-Live-Stream. Star der Sendung ist der 1995 verstorbene Bob Ross. Der Maler mit dem typischen Afro-Haarschnitt wurde durch seine sanfte Stimme und seine niedlichen Beschreibungen von Bildelementen ("happy trees", "fluffy clouds") zur Legende.

Twitch, ein Subunternehmen von Amazon, will mit dem Bob-Ross-Marathon seine neue Sparte "Twitch Creative" bewerben, berichtet Kotaku. Dabei sollen Künstler und Handwerker eigene Live-Streams übertragen. Wie bei Twitch üblich, werden die Live-Streams durch ein Chat-Fenster begleitet. Das Auftaktprogramm scheint großen Erfolg zu haben. Bis zu 64.000 gleichzeitige Zuschauer wurden bereits gezählt. Das gesamte Programm sollte acht Tage lang dauern.