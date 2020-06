Twitter: 110 Millionen Tweets täglich

Der Microbloggingdienst konnte innerhalb einer halben Jahres rund 10 Millionen User zulegen und zählt nun knapp 200 Millionen Accounts. Die Anzahl der täglich verschickten Tweets stieg von Anfang Dezember 2010 bis Anfang Jänner 2011 von 95 auf rund 110 Millionen. Dieser Zahlen gab Twitter-Sprechen Carolyn Penner gegenüber Forbes.com bekannt. Die Zahlen deuten zwar auf ein stetiges, aber auf kein explosives Wachstum hin. Das soll sich nun ändern, der Dienst will verstärkt expandieren und besonderes Augenmerk auf die internationale Präsenz legen.

Expansion in Korea

Um einen weiteren Schritt in diese Richtung zu setzen, hat Twitter am Dienstag die koreanische Version des Kurznachrichtendienstes gestartet. Twitter ist nun weltweit in sieben Sprachen verfügbar. Mitbegründer Evan Williams reiste aus diesem Grund sogar in Südkoreas Hauptstadt Seoul um die Eintwicklung in einer Pressekonferenz bekannt zu geben. In diesem Rahmen gab Williams noch bekannt, dass Twitter lokale Partnerschaften eingegangen ist. So hat sich der Kurznachrichtendienst mit dem drittgrößten lokalen Mobilanbieter LG zusammengeschlossen. Durch den Zusammenschluss ist es LG-Kunden in den nächsten sechs Monaten kostenfrei möglich, ihre Tweets mittels einer einfacher SMS abzusenden. Microblogging soll so auch für User attraktiv werden, die über kein Smartphone verfügen.

Darüber hinaus hat sich der Konzern mit dem lokalen Suchanbieter Daum zusammengeschlossen, der nun Echtzeit-Suchergebnisse auf seinem Portal präsentiert. Der Schritt zu einer weiteren Expansion auf der koreanischen Halbinsel kam nicht überraschend, so stiegen die koreanischsprachigen Tweets im Jahr 2010 um rund 3400 Prozent an. Auch südkoreanische Prominente wie der Popstar Kim Hee-chul haben den Kurznachrichtendienst mittlerweile für sich entdeckt.

Mehr zum Thema

"Wir wissen nicht, wozu Twitter da ist."

Twitter: Ölpest schlägt Justin Bieber

(futurezone)