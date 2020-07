Twitter erneuert Retweet-Zähler

Twitter hat bei der Anzeige von Retweets eine Änderung vorgenommen. Bislang wurde die Zahl von Retweets für ein Posting, wenn sie 50 überstieg, nur mehr mit "50 +" angegeben. So war nicht ersichtlich, wie groß die Weiterverbreitung eines Tweets am Ende tatsächlich war. Nur über externe Services ließens ich die Retweets in der Größenordnung exakt anzeigen.

Ab sofort wird nun auch auf Twitter selbst die genaue Zahl gezeigt. Die Änderung greift auch bei bereits in der Vergangenheit veröffentlichten Tweets. So kann nun jeder nach Belieben nochmals nachprüfen, wie viel Aufmerksamkeit ein älterer Beitrag tatsächlich bekommen hat. Bill Gates etwa erhielt für ein Posting von vergangenem Oktober 1185 Retweets, wie dieses Beispiel zeigt.