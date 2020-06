Twitter erweitert Suche auf komplettes Archiv

Twitter ermöglicht künftig das Durchsuchen aller seit dem Start 2006 veröffentlichten Tweets. Bislang war die Suche nur bis zu eine Woche in die Vergangenheit möglich. Damit wolle man auch gewährleisten, dass historische Ereignisse in Zukunft weiterhin auffindbar bleiben, wie zum Beispiel die Hashtags #Ferguson, #JapanEarthquake oder #ScotlandDecides. Der Index sei mit rund einer halben Billion Tweets mehr als 100 Mal so groß wie zuvor und wachse jede Woche um mehrere Milliarden Tweets, so Twitter.