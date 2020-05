Twitter klagt FBI und US-Justizministerium

Die Klage vor dem Bundesbezirksgericht in Nordkalifornien mache geltend, dass diese Praxis nicht mit dem Recht auf Meinungsfreiheit vereinbar sei. „Wir haben versucht, ohne Klage den Grad an Transparenz zu erzielen, den unsere Leser verdienen“, hieß es weiter. „Aber umsonst.“ Twitter beruft sich auf die in der US-Verfassung festgeschriebenen Meinungs- und Pressefreiheit.

Mit dem Schritt spitzt sich die Kontroverse zwischen der amerikanischen Internet-Branche und der US-Regierung nach Enthüllungen über die ausufernde Überwachung durch die NSA und andere Geheimdienste zu. Apple und Google versprachen jüngst, Informationen auf Smartphones durch Verschlüsselung dem Zugriff von Behörden zu entziehen. Das FBI machte bereits deutlich, dass es darin ein Problem sieht.