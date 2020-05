Twitter-Mitgründer sorgt für frischen Wind bei Disney

Dorsey ist als einziger der Gründer noch bei Twitter aktiv und betreut dort Strategie und Produktentwicklung. Außerdem ist er Gründer und Chef der Firma Square, die sich auf mobile Bezahldienste spezialisiert. Dorsey ersetzt im Disney-Verwaltungsrat die Managerin Judith Estrin, die nach Ablauf der maximalen Frist von 15 Jahren aus dem Gremium ausscheidet. Seine Wahl, die nur noch Formsache ist, wurde für die Jahresversammlung am 18. März 2014 angesetzt.

Der Stellungnahme zufolge erwartet sich Disney von Dorsey wertvollen Input, was die strategische Nutzung neuer Technologien und sozialer Plattformen wie Twitter und Facebook betrifft. Disney wolle über diese Technologien und Plattformen in Zukunft noch mehr Leute erreichen und die Beziehung zu den eigenen Kunden vertiefen, hielt Konzernchef Iger in der Anfang dieser Woche ausgesendeten Mitteilung fest.