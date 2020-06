Twitter präsentiert neues Design

Die Umstellung auf die neue Seite begann am Donnerstag, wo im Laufe des Tages das Design für immer mehr Nutzer freigeschaltet wurde. Laut einem Eintrag im Twitter-Blog wird die Umstellung aller Nutzer noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Gleichzeitig wurden auch überarbeitete Versionen der Android- und iPad-App, sowie der mobilen Webseite mobile.twitter.com veröffentlicht. Außerdem wurde die Software Twitter ebenfalls entsprechend angepasst. Das neue Gewand soll für eine schnellere Bedienung des Dienstes sorgen, wie Twitter angab. Einen Überblick der Veränderungen gibt es hier.

Das neue Design basiert auf zwei Spalten, wobei auf den neuen Profilen rechts die Tweets und links Navigationselemente zu finden sind. Eine deutliche Umgestaltung haben auch die Firmenprofile erfahren. So können nun etwa größere Bilder, sowie eine Tagline auf den Profilen angezeigt werden. Auch die Programmierschnittstelle wurde überarbeitet, so können Tweets nun über eine neue Funktion direkt in Webseiten integriert werden.