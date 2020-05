Twitter sperrt Account von AnonAustria

Der Twitter-Account @AnonAustria zählte zuletzt konstant über 42.000 Follower und somit zu den bekanntesten österreichischen Accounts. Nun wurde das Konto offenbar deaktiviert und ist nicht mehr erreichbar. Über die Gründe herrscht derzeit noch Unklarheit, zuletzt sorgte der Account unter anderem mit frauenfeindlichen und homophoben Bemerkungen immer wieder für Kontroversen. Die Betreiber des Acccounts können über die Ursache der Sperre selbst nur raten. Sie haben bereits mehrere weitere Accounts auf Twitter ins Leben gerufen.

AnonAustria war in den vergangenen Jahren für zahlreiche aufsehenerregende Aktionen in Österreich verantwortlich. So wurden etwa Regierungswebseiten angegriffen, Mails an das Innenministerium abgefangen und Krankenkasse-Daten erbeutet.