Twitter: Trump gratuliert falschen Bundesstaat zum Super Bowl

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Super-Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs dem US-Bundesstaat Kansas gratuliert. In einem Tweet schrieb er: "Ihr repräsentiert den großartigen Staat von Kansas und die gesamte USA". Das sorgte für Gespött, da die Stadt Kansas City, anders als ihr Name vermuten lässt, im Bundesstaat Missouri liegt. Sie wurde nach dem Fluss Kansas River benannt, der dort in den Missouri River mündet. Die Stadt liegt direkt an der Grenze der beiden Staaten.