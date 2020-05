Twitter veröffentlicht Jahresrückblick 2013

Der Stromausfall während des Super Bowls, die Wahlen in Deutschland und der Bombenanschlag von Boston waren nur einige der Ereignisse, die im zu Ende gehenden Jahr für eine enorme Menge an Tweets gesorgt haben. Die am häufigsten weitergetweetete Nachricht - der sogenannte Golden Tweet 2013 - stammt von Lea Michele, einer Darstellerin der US-Serie "Glee". Ihre Reaktion auf den Tod ihres Co-Stars Cory Monteith wurde in 133 Ländern 408.000 Mal weitergezwitschert.

Auch die Nachricht vom Tod des Schauspielers Paul Walker, die über seinen offiziellen Twitter-Account verbreitet wurde, ist über 400.000 Mal geteilt worden. Der dritt-erfolgreichste Tweet des Jahres stammt von Niall Horan, einem Mitglied der Band One Direction. Die Nachricht, dass er seinen 20sten Geburtstag feiert, wurde 367.000 Mal weitergereicht. Nähere Details zu dem Twitter-Jahr 2013 gibt es auf dem Blog des sozialen Netzwerks.