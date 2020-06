Uber analysiert One-Night-Stands seiner User

Wie verlockend die Auswertung gesammelter Informationen ist, haben Datenwissenschaftler von Uber bewiesen. Sie erstellten - offenbar schon im Jahr 2012 - ein in einem Blogbeitrag veröffentlichtes Profil über die Anzahl an One-Night-Stands in den größten US-Städten. Dazu wertete Uber die Fahrten von Fahrgästen aus, die freitags und samstagas zwischen 22 Uhr abends und 4 Uhr in der Früh einen Wagen buchten und wenige Stunden später innerhalb 160 Meter vom ersten Absetzort wieder einstiegen.