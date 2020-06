Uber-CEO und EU-Digitalkommissar bei DLD-Konferenz

Der Uber CEO Travis Kalanick tritt in München auf der diesjährigen Internet-Konferenz DLD auf. Uber hat in Deutschland einen schweren Stand: Taxi-Branche und Behörden werfen dem Start-up aus San Francisco unfairen Wettbewerb vor und schränkten seinen Betrieb in mehreren Gerichtsverfahren ein.

Zur DLD kommen von Sonntag bis Dienstag rund 150 Redner. Am Montag tritt der Internet-Unternehmer Oliver Samwer von der Berliner Start-up-Schmiede Rocket Internet auf. Am Dienstagmorgen spricht EU-Digitalkommissar Günther Oettinger. Außerdem kommen der renommierte Internet-Investor Ben Horowitz, der Gründer des Karriere-Netzwerks LinkedIn, Reid Hoffman, sowie David Marcus, der frühere Chef des Bezahldienstes Paypal, der jetzt das Messaging-Geschäft bei Facebook leitet.