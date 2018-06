Uber-Fahrer in Brasilien wegen Vergewaltigung festgenommen

Ein Uber-Fahrer ist in Brasilien wegen des Verdachts der Vergewaltigung festgenommen worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatte eine Jugendliche aus einem armen Stadtteil von Rio de Janeiro einen Wagen des Fahrdienstleisters bestellt, um in ein anderes Viertel zu fahren. Unterwegs sei der Fahrer in eine einsame Straße abgebogen, habe das Mädchen mit einer Schusswaffe bedroht und vergewaltigt.