Uber holt sich Datenschutz-Expertin von Apple

Nach Negativschlagzeilen über den mangelhaften Schutz von Kundendaten hatte Uber eine Kehrtwende eingeleitet. Es gab beispielsweise vor rund einem halben Jahr Berichte darüber, dass Uber-Fahrer die Daten ihrer Gäste ohne deren Wissen gesammelt und ausgewertet hatten. So sollen Mitarbeiter in New York etwa Pläne darüber erstellt haben, wo welche Fahrgäste abends abgestiegen waren.

Das brachte dem Unternehmen in den USA auch juristischen Ärger ein. Im Januar heuerte Uber ein erstes Team von Datenschutzspezialisten an, um die Bestimmungen des Unternehmens für den Schutz der Privatsphäre offiziell überprüfen zu lassen.