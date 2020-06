Uber nach Vergewaltigungsfall in Neu-Dehli verboten

Der Mann war schon vor drei Jahren wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung inhaftiert, später aber freigelassen worden. DiePolizei erklärte, sie prüfe rechtliche Schritte gegen Uber, weil das Unternehmen den Fahrer und dessen Vergangenheit nicht überprüft habe. Uber-Chef Travis Kalanick sagte, der Vorfall in Neu-Delhi sei schrecklich. „Wir werden alles tun, ich wiederhole alles, um den Täter vor Gericht zu bringen.“



Das kalifornische Start-up vermittelt Fahrgäste über Smartphone-Apps gegen Provision an Gelegenheitsfahrer. Dagegen läuft das Taxigewerbe Sturm. Uber-Fahrer besäßen keine Genehmigung zur Personenbeförderung und ihre Fahrzeuge seien nicht entsprechend versichert, so die Argumente der etablierten Unternehmen. Wegen dieses Streits unterliegt Uber unter anderem in Deutschland Einschränkungen.