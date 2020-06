Uber stellt seinen Betrieb in Spanien ein

Nach der Entscheidung hatte Uber seine Tätigkeit in Spanien zunächst fortgesetzt. Die Justiz forderte dann aber in der vergangenen Woche die Telekomkonzerne auf, ihre Dienste für den Fahrtdienstvermittler sofort einzustellen. Zudem wurden Kreditkarten-Firmen angewiesen, keine Zahlungen an Uber mehr vorzunehmen. In Spanien war Uber seit April in Madrid, Barcelona und Valencia tätig. In vielen Ländern protestiert das regulierte Taxigewerbe gegen den Online-Anbieter.