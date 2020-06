Umstellung auf Satelliten-Maut würde Jahre dauern

Zur Bemautung der Landstraßen müsste ein satellitengestütztes System eingeführt werden, wie es Deutschland verwendet. Eine Umrüstung würde laut Branchenkennern mindestens drei Jahre dauern, in der Übergangszeit müssten beide Systeme angeboten werden, was zu einem veritablen Chaos führen könnte. Zur Erinnerung: Die Einführung der Lkw-Maut in Deutschland war monatelang von Pannen und entsprechendem Spott begleitet - nicht zuletzt aus Österreich, wo das Mikrowellensystem vom ersten Tag an problemlos funktionierte.

Neben Landespolitikern haben sich bisher nur der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) und der Technologielieferant Kapsch TrafficCom als Befürworter eines neuen Mautsystems in der Öffentlichkeit hervorgetan. Eine Alternative zur Bemautung der Landstraßen wäre eine Erhöhung der Mineralölsteuer - dies würde aber alle Dieselfahrer treffen.