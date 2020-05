Umstrittene Ex-HP-Chefin will Präsidentin werden

Fiorina eckt immer wieder mit minderheitenfeindlichen Sagern und konservativen Ansichten an. Zuletzt kritisierte die Politikerin auch Apple-CEO Tim Cook heftig. Sie warf ihm beim Thema Homosexualität Scheinheiligkeit vor, da Apple - wie auch andere Techkonzerne - sich gegen ein umstrittenes Gesetz im Bundesstaat Indiana zu Religionsfreiheit aussprach, aber weiterhin in China und Saudi Arabien seine Produkte verkaufe.

Die aus Texas stammende Tochter eines Bundesrichters Fiorina brach ihr Jura-Studium ab, machte aber noch zwei Abschlüsse in Wirtschaft und Naturwissenschaften. Von einem Job als Sekretärin in einer kleinen Immobilienfirma arbeitete sie sich bis an die Spitze des Computerriesen HP hoch. Nachdem sie eine Übernahme des Konkurrenten Compaq gegen alle Bedenken durchgedrückt hatte und Finanzziele nicht erreichte, wurde sie 2005 schließlich aus dem Chefsessel gedrängt.