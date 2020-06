United Airlines klagt Billig-Tickets-Seite Skiplagged

Manchmal kommt man per Flugzeug billiger nach Paris, wenn man keinen Direktflug dorthin bucht, sondern einen Flug nach Dubai und bei der Zwischenlandung in Paris einfach den Flughafen verlässt. Diesen Umstand, der durch die Anpassung von Ticketpreisen an die Beliebtheit von Reisezielen zustande kommt, machte sich der Onlinedienst Skiplagged zu Nutze. United Airlines und die Buchungsseite Orbitz ziehen deswegen nun gegen Skiplagged vor Gericht.

Wie Engadget berichtet, sieht sich United Airlines durch die Zwischenstopp-Praxis geschädigt. Für die Fluglinie bedeute der Ausstieg von Passagieren mitten in ihrer Reise eine große logistische Herausforderung. Es komme dadurch häufiger zu Problemen mit der Kontrolle der Passagierlisten. Konkurrent American Airlines drohte wegen der Vorgangsweise sogar an, seine Ticketpreis im Allgemeinen zu erhöhen.

Skiplagged ruft nun auf seiner Webseite zum Spenden auf, um die Verteidigung vor Gericht gegen United Airlines und Orbitz zu finanzieren. Das Finanzierungsziel von 15.000 Dollar ist bereits beinahe erreicht.