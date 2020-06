Unternehmensseiten für Google+ in Aussicht

Schon jetzt findet sich so manches Unternehmen mit einem Google+-Account im Web, ungeachtet dessen, dass Google diese Funktion noch nicht offiziell unterstützt. In Kommentaren auf User-Anfragen bittet Google+-Designer Bradley Horowitz noch um Geduld. „Der Feldversuch hat derzeit noch Grenzen, die sicher frustrierend sind. Wir haben das aber Ernst gemeint, als wir sagten, es handle sich um einen frühen Test“, wird Horowitz von Search Engine Land zitiert. Es werde aber schnelle Fortschritte und Verbesserungen geben.



Nach warten auf Business-Accounts bei Google+

Bis echte Unternehmensseiten bei Google+ eingeführt werden, rät Google ab, normale User-Accounts dafür zu verwenden. „Wir wollen mit Google+ natürlich auch Unternehmen die richtige Plattform bieten. Dabei wollen wir aber sicher gehen, dass wir es richtig machen“, unterstreicht auch der Google-Manager Christian Oestlien. Gute Consumer-Produkte zu entwerfen sei die Basis für erfolgreiche Business-Produkte. Gleichzeitig würden sich die Punkte, die für Privatpersonen wichtig seien, teilweise von jenen für Unternehmen unterscheiden. Man werde alles Feedback aber einarbeiten und befinde sich offensichtlich am Anfang einer sehr langen Reise.

Durch Googles Vorstoß in Sachen soziales Netzwerk wird erstmals seit langem auch Facebook wieder gefordert. Als erste Antwort auf den Launch von Google+ kündigte Facebook-CEO Mark Zuckerberg fantastische Neuigkeiten für diese Woche an. Im Mittelpunkt der Neuerungen wird Medienberichten zufolge offenbar eine