UPC mit elf neuen HD-Programmen

Der Kabelnetzbetreiber UPC erweitert sein Angebot an HD-Programmen ab dem 20. Mai um elf Kanäle. Neu im HD-Angebot sind die deutschen Spartenkanäle Einfestival und ZDF Info, auf denen auch Parallelspiele der Fußball-WM in Brasilien in HD übertragen werden. sowie SF 2, Phoenix, Eins PlusSPORT 1, MDR sowie SWR.

Für Kunden des Zusatzpaketes HD Extra gibt es künftig auch Animal Planet, NAT GEO People und Universal Channel in HD. Insgesamt bietet UPC damit rund 70 HD-Programme an.