US-Airline bringt Amazons Streaming-Dienst in Flugzeuge

Die US-Fluggesellschaft JetBlue bietet als erste Airline den Zugang zu einem Videostreaming-Dienst in ihren Maschinen an. Kunden des Abo-Angebots Amazon Prime werden sich ohne zusätzliche Kosten die Filme und Serien ansehen können, wie JetBlue am späten Dienstag ankündigte. Zudem soll auch Musik-Streaming über Prime Music angeboten werden. Um den Dienst nutzen zu können, muss man jedoch zuvor ein Prime-Abo abgeschlossen haben.