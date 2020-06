US-Außenministerium war Ziel eines Hackerangriffs

Das US-Außenministerium in Washington ist nach einem Bericht der „ New York Times“ Ziel eines Hackerangriffs geworden. Ein internes E-Mail-System und die öffentlichen Webseiten des State Department wurden als Vorsichtsmaßnahme vorübergehend vom Netz genommen, sagte ein Sprecher am Sonntagabend (Ortszeit) dem Blatt. Hacker hatten in den vergangenen Wochen bereits das Weiße Haus, den US-Postdienst USPS und die US-Wetterbehörde NOAA ins Visier genommen. Ob die Angriffe in einem Zusammenhang stünden, ist den Angaben zufolge noch unklar.