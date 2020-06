US-Behörde versteigert im März Bitcoins in Millionenwert

Die US-Justizbehörde US Marshal Service hat bekannt gegeben, dass am 5. März insgesamt 50.000 Bitcoins versteigert werden. Damit wird ein weiterer Teil des beschlagnahmten Vermögens von Ross Ulbricht, dem Gründer der Handelsplattform The Silk Road, auf den Markt geworfen. Die Bitcoins haben derzeit einen Wert von rund 10,3 Millionen Euro und sollen in insgesamt 20 Blöcken zu je 2000 oder 3000 Bitcoins versteigert werden.