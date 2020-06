US-Geheimdienst CIA nun auch auf Twitter und Facebook

Jetzt nutzt die CIA auch offiziell den Kurznachrichtendienst Twitter. Der US-Geheimdienst hat am Freitag seinen ersten eigenen Tweet in die Welt gesendet. Eine allzu freizügige Öffentlichkeitsarbeit der Schlapphüte mit Sitz in Langley im US-Staat Virginia sollte sich davon aber niemand versprechen.

„Wir können weder bestätigen noch dementieren, dass dies unser erster Tweet ist“, schrieb der Dienst selbstironisch im typischen Spionage-Sprech. Binnen Minuten wurde der Satz Zehntausende Male von anderen Nutzern weitergeleitet. Bei den Retweets hat die Kurznachricht mittlerweile die 200.000er-Marke durchbrochen.

Das Weiße Haus in Washington hat offensichtlich nichts gegen die Twitterei seines Auslandsgeheimdienstes einzuwenden. Der Nationale Sicherheitsrat von US-Präsident Barack Obama begrüßte die Behörde seinerseits mit einem herzlichen Willkommen auf dem Draht. Die „ Washington Post“ merkte süffisant an, es sei nun erstmals möglich zu merken, dass die CIA einem folgt.

Innerhalb von 90 Minuten hatte der Twitter-Account @ CIA fast 84.000 Follower. Mittlerweile wird die CIA auf Twitter von rund 360.000 Accounts verfolgt. CIA-Chef John Brennan erklärte, mit Hilfe der neuen Dienste werde man besser direkt mit der Öffentlichkeit Kontakt halten können. Der CIA ist bereits auf YouTube und Flickr vertreten.