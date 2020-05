US-Gericht: Grooveshark verletzt Urheberrechte

Aufgrund des Schuldspruchs wird es in einem nächsten Schritt um die Festlegung der Höhe des Schadensersatzes gehen. Es drohen nun Strafzahlungen in Millionenhöhe, was für das Unternehmen Existenz bedrohend werden könnte. Ebenso könnte es für die betroffenen Mitarbeiter strafrechtliche Konsequenzen geben.

Wie die New York Times berichtet, sei Escape Media, das Unternehmen hinter Grooveshark mit dem Gerichtsurteil nicht einverstanden. Ob Escape Media in Berufung geht, werde derzeit geprüft.