US-Gericht lässt Domains von chinesischer Firma sperren

Neben Domains sollen auch Social Media-Auftritte der chinesischen DVD-Ripping-Firma in den USA gesperrt werden.

Ein Bundesgerichtshof in New York hat eine einstweilige Verfügung gegen die chinesische DVD-Ripping-Firma DVDFab verhängt. Der Gerichtshof hat damit einer Klage von AACS, die Lizensierungsgesellschaft von Warner Bros, Disney, Microsoft, Intel und anderen Unternehmen, stattgegeben. Die Domains DVDFab.com, DVDFab.net, DVDFab.jp, DVDFab.de, Ray-ripper.us, Boooya.org und CopyBiuRay.us sollen gesperrt werden, wie Richter Vernon Broderick angeordnet hat. Zudem sollen die Accounts der chinesischen Firma auf Facebook, Twitter, Google Plus und YouTube gesperrt werden. Online-Payment-Services wie PayPal, Visa, MasterCard oder Amazon sollen zudem Zahlungen für Services von DVDFab nicht mehr verarbeiten.

Der chinesischen Firma wird vorgeworfen, US-Gesetze zu brechen, was die Verschlüsselung von Software betrifft, die verhindern soll, dass Menschen Inhalte von HD DVDs und Blu-Ray-Discs kopieren.