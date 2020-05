US Navy kreist Gegner mit autonomen Schwarm-Booten ein

Mit einer Truppe so genannter USVs (unmanned surface vehicle) will die US Navy Angriffe wie jenen im Jahr 2000 auf die USS Cole in Zukunft verhindern. Das Kriegsschiff war vor der Küste von Jemen mit einem sprengstoffbeladenen, kleinen Boot attackiert worden. Solche Gegner will man nun mit autonomen Roboter-Booten ausschalten. In mehreren Demonstrationen im James River in Virginia wurde gezeigt, wie bis zu 13 autonome Boote ein Ziel einkreisen und notfalls auch stoppen können.

Zum autonomen Schwarm-Boot werden herkömmliche Boote, nachdem sie mit einer Technologie namens CARACaS (Control Architecture for Robotic Agent Command and Sensing) ausgestattet werden. Die Navy hat sich dabei Erkenntnissen der NASA beim Bau des Curiosity Mars-Rovers bedient. CARACaS ist ein Paket von Sensoren, Computern und Motoren, die ein Boot zum autonomen Roboter machen.