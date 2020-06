US-Start-up Spritz beschleunigt das Lesen

Können Sie sich noch an die Szenen im Film "Matrix" erinnern, in denen die Protagonisten Neo und Trinity auf Knopfdruck innerhalb von Sekundenbruchteilen ganze Kampfsportarten oder die Bedienung eines speziellen Hubschraubertyps erlernen konnten? Das gleichsame Einschießen von Informationen in das eigene Hirn - wenngleich mit ein wenig mehr intellektuellem Aufwand - kommt einem vielleicht auch bei einer neuartigen Lesemethode namens "Spritz" in den Sinn.

Eine durchschnittliche Person kann in der Minute 250 Wörter lesen. Diesen Wert zu erhöhen hat sich das in Boston beheimatete Start-up Spritz zum Ziel genommen. Mit einem selbst entwickelten Verfahren soll man schnell auf das Level von geübten Lesern (300 bis 350 Wörter pro Minute) oder sogar darüber hinaus kommen. Erreicht werden soll das durch ein aufblinkendes Staccato an Wörtern in einem kleinen Textfenster.