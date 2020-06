USA geben Luftraum für Weihnachtsmann frei

US-Behörden haben am Freitag den Luftraum für den Weihnachtsmann und seinen Schlitten freigegeben. Elfen hätten nach einer strengen Sicherheitsinspektion am Nordpol grünes Licht gegeben, teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA mit. Sie hätten zudem eine „satellitenbasierte Technologie eingebaut, sodass der Weihnachtsmann sicher ist und auf allen Dächern pünktlich landet“, hieß es in einer Spaß-Mitteilung. Durch die Technologie könne der Weihnachtsmann auch „mehr Geschenke an mehr Kinder in der Welt verteilen“.