USA: Handy-Telefonate im Flugzeug sollen erlaubt werden

Der Leiter der zuständigen US-Regulierungsbehörde FCC, Tom Wheeler, erklärte am Donnerstag, die Technik sei inzwischen so weit, dass Mobilfunk während des Fluges ohne Sicherheitsrisiko genutzt werden könne.

„Es ist an der Zeit, unsere restriktiven und überholten Bestimmungen zu überarbeiten“, hieß es in einer Mitteilung. Mitte Dezember will die Federal Communications Commission ( FCC) eine entsprechende Vorgabe machen, welche die Nutzung von Handys oder Tablet-Computern in den Netzen 3G und 4G während des Fluges erlaubt. Beim Start und bei der Landung müssen die Geräte aber weiterhin abgeschaltet sein.

Bis die neue Regelung eingeführt werden kann, dürfte aber mindestens ein Jahr vergehen. Die US-Fluggesellschaften müssen zustimmen und gegebenenfalls umrüsten, die Bundesluftfahrtbehörde FAA muss dies genehmigen.