USA wollen Katastrophenalarm über Netflix und Spotify verschicken

Dieses Detail dürfte wohl vor allem Hawaii besonders wichtig sein. Der US-Bundesstaat versetzte Anfang Jänner seine Bewohner mit einem versehentlich verschickten Raketenalarm in Angst und Schrecken. Dabei soll es sich um einen Fehlalarm gehandelt haben, der durch ein veraltetes und unübersichtliches User Interface verursacht wurde. In Österreich kommt das KATWARN-System zum Einsatz, das per App, SMS oder E-Mail vor Notfällen warnen kann.