Usability-Barcamp in Wien

Anlässlich des World Usability Days veranstaltet der Berufsverband für Benutzerfreundlichkeit am Samstag, den 12. November (9.00 bis 18.00 Uhr), eine Usability-Konferenz in Wien. Die Konferenz , die in Form eines Barcamps stattfinden wird, widmet sich zahlreichen Themen rund um die Usability, von der User Experience (UX) über Web- und Interface-Design, bis zur Interaktionsgestaltung und der Barrierefreiheit.

Angekündigt sind unter anderem Vorträge zu "Design Thinking", "Prototyping für Android" oder "Intellegent User Interfaces". Das UX Camp 2011 findet bei A1 Telekom Austria in der Lassallestraße 9 im zweiten Wiener Gemeindebezirk statt. Der Eintritt ist frei.